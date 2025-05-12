Звідки береться сонливість за кермом і що з цим робити: поради водіям

Досвідчені водії знають, що у довгій дорозі часом насувається дивна і незрозуміла сонливість. Де вона береться і як з цим боротись, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.

Про те, чому раптом водій починає клювати носом і як цього уникнути, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Те, що ми називаємо сонливістю, пов’язано не тільки з тим, що водій не виспався напередодні. І небезпека від цих "нападів" не тільки в тому, що водій решті решт засне і випустить кермо, а й у попередньому зниженні концентрації і уповільненні реакції.

Не меншу небезпеку становить явище, яке фізіологи називають мікросон. Це короткочасне (на 1–5 секунд) "відключення" свідомості, при тому що за цей час на швидкості 90 км/год машина проїжджає понад 100 метрів – звісно, якщо не зіткнеться з перешкодою.

Причини сонливості за кермом

- Водій не виспався. Хоч і не єдина, але поширена і очевидна причина. Хронічне недосипання накопичується та знижує опиратись утомі і залишатися бадьорим. Може настати так званий ефект алкогольного сп'яніння: за впливом на організм 7 годин без сну еквівалентні 0,5 проміле алкоголю в крові;

- Водій втомився. Якщо водій втомився фізично або емоційно – наприклад, перед поїздкою проводив важливі переговори, займався спортом чи працював на дачі – ймовірність заснути за кермом різко зростає;

- Брак кисню. Погана вентиляція в автомобілі призводить до погіршення самопочуття та збільшення сонливості;

- Тривале водіння. Якщо водій не встає з-за керма по кілька годин поспіль, його організм виснажується від одноманітного навантаження. Якщо дорога важка і довга, навіть короткі зупинки для відпочинку не завжди допомагають;

- Монотонність дороги. Погіршує концентрацію і додатково провокує сонливість тривалий рух одноманітним маршрутом. Наприклад, рух рівною прямою автотрасою може заколисувати і знижувати рівень уваги;

- Прийом ліків. Може бути, що через певне захворювання водій приймав деякі препарати, які викликають сонливість. Серед поширених пігулок це в першу чергу стосується антигістамінних та седативних засобів;

- Цукровий спад в організмі. Якщо водій вживає багато солодкого або не їсть довгий час, рівень цукру може різко знизитися, що призведе до слабкості та сонливості.

Як боротися із сонливістю?

Найкращий засіб не дрімати за кермом – правильна поведінка перед поїздкою. Але поговоримо і про те, що робити, коли увага таки почала розсіюватись.

Повноцінний сон. Перед довгою поїздкою важливо добре виспатися, щоб організм був бадьорим та готовим до дороги.

Зупинки для відпочинку. Паузи у русі, регулярні зупинки кожні 2–3 години допомагають відновити концентрацію.

Фізична активність. Дуже бажано, щоб ці зупинки містили невелику розминку: прогулянка на кількасот метрів, кілька присідань чи інших фізичних вправ допоможуть повернути бадьорість.

Свіже повітря. Забортне повітря, запущене в салон (режим рециркуляції вимкнено) віджене сон. У спеку слід увімкнути кондиціонер або прочинити вікно, щоб збільшити приплив кисню.

Кава або чай. Кофеїн тимчасово підвищує здатність до концентрації, але не варто зловживати. Це саме можна сказати і про напої-енергетики.

Музика чи розмова. Змістовне спілкування з пасажирами, особливо на цікаві для водія теми, так само як і динамічна музика допоможуть нівелювати монотонність руху.

Їжа. Легка закуска (горіхи, яблуко) підтримає рівень енергії та запобіжить різким перепадам цукру. Також процес їжі урізноманітнює водійську працю і піднімає його емоційний статус.



Коротко

Найважливіша з усіх порад щодо засинання за кермом така: якщо ви відчуваєте, що очі починають закриватися, а ваша увага розсіяна – негайно зупиніться! Сонливість може підкраситися непомітно, проте її наслідки може бути фатальними – тож вчасно реагуйте на перші ж тривожні сигнали організму. Легкий відпочинок, чашка води, невелика розминка – це відбере лише кілька хвилин, але може врятувати життя.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.