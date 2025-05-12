Откуда берется сонливость за рулем и что с этим делать: советы водителям

Опытные водители знают, что в долгой дороге порой надвигается странная и непонятная сонливость. Где она берется и как с этим бороться, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

О том, почему вдруг водитель начинает клевать носом и как этого избежать, читайте в материале РБК-Украина .

То, что мы называем сонливостью, связано не только с тем, что водитель не выспался накануне. И опасность от этих "приступов" не только в том, что водитель в конце концов уснет и выпустит руль, но и в предварительном снижении концентрации и замедлении реакции.

Не меньшую опасность представляет явление, которое физиологи называют микросон. Это кратковременное (на 1-5 секунд) "отключение" сознания, при том что за это время на скорости 90 км/ч машина проезжает более 100 метров - конечно, если не столкнется с препятствием.

Причины сонливости за рулем

- Водитель не выспался. Хоть и не единственная, но распространенная и очевидная причина. Хроническое недосыпание накапливается и снижает сопротивляться усталости и оставаться бодрым. Может наступить так называемый эффект алкогольного опьянения: по воздействию на организм 7 часов без сна эквивалентны 0,5 промилле алкоголя в крови;

- Водитель устал. Если водитель устал физически или эмоционально - например, перед поездкой проводил важные переговоры, занимался спортом или работал на даче - вероятность заснуть за рулем резко возрастает;

- Нехватка кислорода. Плохая вентиляция в автомобиле приводит к ухудшению самочувствия и увеличению сонливости;

- Длительное вождение за рулем. Если водитель не встает из-за руля по несколько часов подряд, его организм истощается от однообразной нагрузки. Если дорога тяжелая и длинная, даже короткие остановки для отдыха не всегда помогают;

- Монотонность дороги. Ухудшает концентрацию и дополнительно провоцирует сонливость длительное движение по однообразному маршруту. Например, движение по ровной прямой автотрассе может укачивать и снижать уровень внимания;

- Прием лекарств. Может быть, что из-за определенного заболевания водитель принимал некоторые препараты, которые вызывают сонливость. Среди распространенных таблеток это в первую очередь касается антигистаминных и седативных средств;

- Сахарный спад в организме. Если водитель употребляет много сладкого или не ест долгое время, уровень сахара может резко снизиться, что приведет к слабости и сонливости.

Как бороться с сонливостью?

Лучшее средство не дремать за рулем - правильное поведение перед поездкой. Но поговорим и о том, что делать, когда внимание таки начало рассеиваться.

Полноценный сон. Перед долгой поездкой важно хорошо выспаться, чтобы организм был бодрым и готовым к дороге.

Остановки для отдыха. Паузы в движении, регулярные остановки каждые 2-3 часа помогают восстановить концентрацию.

Физическая активность. Очень желательно, чтобы эти остановки содержали небольшую разминку: прогулка на несколько сотен метров, несколько приседаний или других физических упражнений помогут вернуть бодрость.

Свежий воздух. Забортный воздух, запущенный в салон (режим рециркуляции выключен) отгонит сон. В жару следует включить кондиционер или приоткрыть окно, чтобы увеличить приток кислорода.

Кофе или чай. Кофеин временно повышает способность к концентрации, но не стоит злоупотреблять. Это же можно сказать и о напитках-энергетиках.

Музыка или разговор. Содержательное общение с пассажирами, особенно на интересные для водителя темы, равно как и динамичная музыка помогут нивелировать монотонность движения.

Еда. Легкая закуска (орехи, яблоко) поддержит уровень энергии и предотвратит резкие перепады сахара. Также процесс еды разнообразит водительский труд и поднимет его эмоциональный статус.



Коротко

Самый важный из всех советов по засыпанию за рулем таков: если вы чувствуете, что глаза начинают закрываться, а ваше внимание рассеяно - немедленно остановитесь! Сонливость может подкраситься незаметно, однако ее последствия могут быть фатальными - так что вовремя реагируйте на первые же тревожные сигналы организма. Лёгкий отдых, чашка воды, небольшая разминка - это отберёт всего несколько минут, но может спасти жизнь.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.