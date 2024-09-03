"Звичайний день на стабілізаційному пункті". 58 бригада показала, як рятують бійців на передовій

Як виглядає стабілізаційний пункт

"Звичайний день на одному зі стабілізаційних пунктів 58-ї мотопіхотної бригади. Сюди евакуюють поранених воїнів, де на них чекає бригада кваліфікованих лікарів", - йдеться у повідомленні.

У 58-й бригаді зазначили, що медики зі стабілізаційного пункту мають величезний досвід, дехто до війни працював в НДСЛ "Охматдит".

"Лікарі надають першу допомогу, оцінюють стан потерпілого, відновлюють життєдіяльність органів і готують поранених до наступного етапу евакуації. Це потрібно зробити якомога швидше, щоб не втратити дорогоцінний час", - зазначають у бригаді.

Стабілізаційний пункт 58-ї бригади (фото: Facebook/58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського)

Додамо, що 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України. Бригада базується у Конотопі Сумської області та входить до складу ОК "Північ".

58-му ОМПБр створили навесні 2015 року. У 2016 році бійці цієї бригади воювали під Авдіївкою, у 2017 - на Бахмутці. У 2022 році вели бої у Бахмуті, у 2023 році на інших напрямках Донеччини.

Стабілізаційний пункт 58-ї бригади (фото: Facebook/58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського)