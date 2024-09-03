"Звичайний день на стабілізаційному пункті". 58 бригада показала, як рятують бійців на передовій

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського показала, як виглядає один зі стабілізаційних пунктів поблизу передової, де бійцям надають першу допомогу та готують для подальшої евакуації.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію 58-ї бригади у Facebook.
"Звичайний день на одному зі стабілізаційних пунктів 58-ї мотопіхотної бригади. Сюди евакуюють поранених воїнів, де на них чекає бригада кваліфікованих лікарів", - йдеться у повідомленні.
У 58-й бригаді зазначили, що медики зі стабілізаційного пункту мають величезний досвід, дехто до війни працював в НДСЛ "Охматдит".
"Лікарі надають першу допомогу, оцінюють стан потерпілого, відновлюють життєдіяльність органів і готують поранених до наступного етапу евакуації. Це потрібно зробити якомога швидше, щоб не втратити дорогоцінний час", - зазначають у бригаді.
Додамо, що 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України. Бригада базується у Конотопі Сумської області та входить до складу ОК "Північ".
58-му ОМПБр створили навесні 2015 року. У 2016 році бійці цієї бригади воювали під Авдіївкою, у 2017 - на Бахмутці. У 2022 році вели бої у Бахмуті, у 2023 році на інших напрямках Донеччини.
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