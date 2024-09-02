Мільйон на армію. Ветеран із протезом ноги піднявся на найвищі вершини Карпат заради донатів

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікації ветерана в Instagram .

Все, заради ЗСУ

Роман отримав важке поранення на фронті у травні 2022 року, після ампутації ноги йому встановили протез. Втім, це не завадило йому у сходженні на найвищі вершини Карпат заради закриття збору.

"Великий збір 1 мільйон гривень. Сам скидаю 5 тисяч. Йду жити в гори та повернусь, коли збір закриється", - написав ветеран.

Свій похід Роман висвітлював у соцмережах. Вже за 4 дні збір на мільйон вдалося закрити. Зібрані гроші Роман розподілить між штурмовиками, операторами БПЛА та розвідниками, придбавши дрони, авто та засоби РЕБ.

"Понад 50 км пройшов по горах, маючи протез ноги, побував на Петросі, Говерлі, озері Несамовите, Шпицях. Прожив в горах 4 дні та 4 ночі - все для того, аби закрити збір в 1 мільйон. Ми це зробили. Ви це зробили", - написав Роман.

Роман Колесник на Шпицях (фото: Instagram/dobryakproduction)

Додамо, що Колесник спершу піднявся на гору Петрос. Її висота - 2020 метри. Це сходження вважається найскладнішим в українських Карпатах. Тоді ветеран пішов на найвищу вершину України - Говерлу, висота якої 2061 м, а тоді на озеро Несамовите та на гору Шпиці, висота якої 1863 м.

Роман зазначав, що йому не легко давалося сходження на протезі, тим паче, що з собою він ніс 20 кг вантажу.

Роман "Добряк" Колесник пройшов понад 50 км у горах, щоб зібрати 1 мільйон гривень на армію (фото: Instagram/dobryakproduction)