"Син народився в той час, як медики боролися за життя його тата". Лікарі розчулили історією бійця

Медики у Дніпрі врятували важкопораненого бійця якраз у той момент, коли у нього народжувався син. Військовому провели три великі операції та перелили 4,5 літри крові.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook .

Історія порятунку бійця

"У день, коли дружина Владислава була в пологовому залі, він у своєму БТР мріяв, як проведе відпустку разом з сім'єю. Але ворожий FPV-дрон прямим влучанням поламав всі плани. Все, що він побачив, як частини лівої руки розлетілись на шматочки, обличчя залило кров'ю і далі - темрява", - написав лікар.

21 серпня Владислава доставили до лікарні Мечникова з черепно-мозковою травмою, травматичною ампутацією лівої руки - її відірвало разом з суглобом та великим шматком тканини, яка прикривала ребра зліва.

"Зараз ребра видніються через рану. Цей дефект потребує подальшого протезування", - зазначає Риженко.

В ніч на 22 серпня воїну провели операцію. Того ж дня приїхала мама Владислава, яка показала фото новонародженого сина Захара.

"Він народився в день і час, коли лікарі Мечникова в операційний боролися за життя його тата. Сьогодні третій день, як важкопоранений дихає самостійно", - додає медик.

Владиславу провели три великих операції, перелили 4,5 л крові, також встановили VAC-системи для забору рідин з організму.

"Лікар-реаніматолог Ярослав Гакк з гордістю розповідає, що разом з хірургами зробив найзначнішу операцію свого життя, яка дала змогу вижити Владиславу", - говорить Риженко.