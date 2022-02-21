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Звездный новичок "Барселоны" хет-триком установил уникальное достижение

Автор: Андрей Вырва

Форвард Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором уникального достижения.

32-летний габонец забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", который его команда выиграла со счетом 4:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Squawka Football.

Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, которому удалось оформить хет-трик в испанской Ла Лиге, английской Премьер-Лиге, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.


Для габонца это 12 хет-трик сделаный в топ-чемпионатах.

Ранее форвард выступал за "Сент-Этьен", дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал".

Напомним, что команда Леброна Джеймса победила в Матче всех звезд НБА-2022.

Добавим, что вчера завершилась Олимпиада, можете прочесть итоги дня 20 февраля и финальный медальный зачет.

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