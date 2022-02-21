Зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення

Форвард "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг став автором унікального досягнення.
32-річний габонець забив три голи у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії проти "Валенсії", який його команда виграла з рахунком 4:1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Squawka Football.
Обамеянг став першим гравцем у XXI столітті, якому вдалося оформити хет-трик в іспанській Ла Лізі, англійській Прем'єр-Лізі, німецькій Бундеслізі та французькій Лізі 1.
Для габонця це 12 хет-трик зроблений в топ-чемпіонатах.
Раніше форвард виступав за "Сент-Етьєн", дортмундську "Борусію" та "Арсенал".
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