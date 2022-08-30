Звезда "Шахтера" попал в шорт-лист "Арсенала", – инсайдер

Лондонцы запланировали еще одно приобретение до конца лета. Главный приоритет "Арсенала" – левый вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету.

В то же время Мудрик стал запасным вариантом "канониров". К кандидатуре украинца менеджмент "Арсенала" обратится в случае неудачи с подписанием португальца.

Тем временем журналист Руди Галетти уверен, что лондонцы уже открыли переговоры с "Шахтером" по поводу украинца. "Горняки" могут получить за своего воспитанника ориентировочно 25 млн евро плюс бонусы.

В течение лета Мудрика связывали с рядом европейских клубов. Наибольший интерес к его подписанию проявлял леверкузенский "Байер", но переговоры якобы прекратились после личного решения президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Михаил Мудрик дебютировал за "Шахтер" на профессиональном уровне в сезоне 2019/20. Пока он провел в первой команде "горняков" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.