Зірка "Шахтаря" потрапив у шортлист "Арсенала", – інсайдер

Лондонці запланували ще одне придбання до кінця літа. Головний пріоритет "Арсенала" – лівий вінгер "Вулверхемптона" Педру Нету.

Натомість Мудрик став запасним варіантом "канонірів". До кандидатури українця менеджмент "Арсенала" звернеться у разі невдачі з підписанням португальця.

Тим часом журналіст Руді Галетті впевнений, що лондонці вже відкрили перемовини з "Шахтарем" щодо українця. "Гірники" можуть отримати за свого вихованця орієнтовно 25 млн євро плюс бонуси.

Упродовж літа Мудрика пов'язували з низкою європейських клубів. Найбільший інтерес до його підписання проявляв леверкузенський "Байєр", але перемовини нібито припинилися після особистого рішення президента "Шахтаря" Ріната Ахметова.

Михайло Мудрик дебютував за "Шахтар" на професіональному рівні в сезоні 2019/20. Наразі він провів у першій команді "гірників" 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 10 результативних передач.