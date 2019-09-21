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Звезда сериала "Секс и город" станет отцом второй раз (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.09.2019 - 20:08
Звезда сериала "Секс и город" станет отцом второй раз (фото)
Крис Нот станет отцом второй раз - все детали (фото: pixabay.com)

Радостную новость актер сообщил в соцсетях

Крис Нот, известный голливудский актер и звезда сериала "Секс и город", во второй раз станет отцом. Радостную новость 64-летний актер сообщил в фотоблоге, опубликовав снимок беременной жены 37-летней Тары Уилсон. Снимок размещен в Instagram знамемнитости.

На фото видно, как его возлюбленная нежно обнимает округлившийся живот. Пара решила не скрывать пол ребенка и уже заявила, что ожидает появление мальчика.

"У Ориона вскоре появится брат. Ну а мне нужно привести себя в форму", - написал в Instagram Крис Нот.

Звезда сериала &quot;Секс и город&quot; станет отцом второй раз (фото)

Крис Нот станет отцом второй раз – все детали (фото: instagram.com/chrisnothofficial)

В Сети поклонники тут же поспешили приветствовать звездных супруг. К поздравлениям даже присоединилась и актриса Сара Джессика-Паркер, которая в сериале "Секс и город" сыграла любимую девушку героя Криса Нота.

"О, Боже! Я так рада за вас обоих!" - написала Паркер.

Крис Нот станет отцом второй раз – все детали (скриншоты: instagram.com/chrisnothofficial)

Напомним, что знаменитая голливудская актриса беременна третьим ребенком.

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