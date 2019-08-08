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Это было нелегко: 43-летняя Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенка

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 11:27
Это было нелегко: 43-летняя Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенка
Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса поделилась с поклонниками радостной новостью

Милла Йовович подготовила поклонникам настоящий сюрприз. Несколько часов назад 43-летняя актриса рассказала о том, что беременна. Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где показывает уже заметно округлившийся животик. Фото она сопроводила откровенным признанием.

Это было нелегко: 43-летняя Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенкаАктриса поделила радостной новостью (фото: instagram.com/millajovovich)  

"Снова "постучали". После того, как я узнала, что была беременна 13 недель назад, у меня возникла смесь чувств – от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было явно не весело, и последние несколько месяцев моя семья и я жили на булавках и иголках, ожидая, когда появятся разные результаты тестов, и проводя большую часть нашего времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все в порядк! И мы узнали, что нас благословили еще одной девочкой! В любом случае, желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов! Поцелуи!".

Это было нелегко: 43-летняя Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенкаСемья готовится к пополнению (фото: instagram.com/millajovovich) 

Напомним, у Йовович и ее третьего мужа – режиссера Пола Андерсона – есть две дочери. В семье знаменитостей порастают 11-летняя Эва Габо Андерсон и 4-летняя Дашиэл Иден. В пару лет назад она пережила настоящее потрясение: в 2017-м году она была беременна третьим ребенком, но на сроке 4,5 месяца актрисе пришлось сделать экстренный аборт, так как у нее начались преждевременные роды. Это событие стало трагедией для актрисы. Именно потому что она так волнуется за нынешнюю беременность.

Это было нелегко: 43-летняя Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенкаМилла снова ждет девочку (фото: instagram.com/millajovovich) 

Интересно, что Милла в последнее время практически не снимается. За последние несколько лет первым фильмом с ее участием стал фантастический фильм "Райские холмы". Зато семье она посвящает максимум времени. К слову, как-то в интервью она призналась, что обожает готовить и много времени проводит на кухне. Причем старается найти продукты, знакомые еще с детства.

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Новости Украины актрисамодельМилла Йовович
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