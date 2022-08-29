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Звезда сборной Украины остался без клуба в НБА

Фото: Святослав Михайлюк в лагере национальной команды (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный инсайдер Шемс Чарания объявил о решении менеджмента "Торонто Рапторз" попрощаться с атакующим защитником сборной Украины Святославом Михайлюком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста в Twitter.

25-летний украинец получил статус свободного агента. "Рапторз" не рассчитывают на уроженца Черкасс в грядущем сезоне. Он уже приступил к поискам новой команды.

Михайлюк был отчислен из команды во время пребывания в рядах сборной Украины. Атакующий защитник провел 2 матча в квалификации к ЧМ-2023, а теперь готовится с командой к Евробаскету.

Для баскетболиста прошлый сезон НБА был первым в составе канадцев. Михайлюк сыграл 59 матчей и в среднем проводил на площадке чуть больше 12 минут. Средняя статистика украинца – 4,3 набранных пункта, 1,6 подбора, 0,8 передач и 0,4 перехвата.

Михайлюк попал в ассоциацию в 2018 году. Дебютный сезон украинский атакующий защитник начал за "Лейкерс", но по ходу чемпионата был обменен в "Детройт". В составе "Пистонс" провел еще полтора сезона, а затем на год остановился в "Оклахоме".

К слову, украинская сборная потерпела поражение от Исландии в овертайме матча отбора на Мундиаль.

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НБАБаскетбол