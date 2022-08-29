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Зірка збірної України залишився без клубу в НБА

Фото: Святослав Михайлюк у таборі національної команди (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольний інсайдер Шемс Чаранія оголосив про рішення менеджменту "Торонто Рапторз" попрощатися з атакувальним оборонцем збірної України Святославом Михайлюком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста в Twitter.

25-річний українця отримав статус вільного агента. "Рапторз" не розраховують на уродженця Черкас у прийдешньому сезоні. Він вже розпочав пошуки нової команди.

Михайлюка відрахували з команди під час перебування у лавах збірної України. Атакувальний оборонець провів 2 матчі в кваліфікації до ЧС-2023, а тепер готується з командою до Євробаскету.

Для баскетболіста минулий сезон НБА був першим у складі канадців. Михайлюк зіграв 59 матчів і в середньому проводив на майданчику трохи більше 12 хвилин. Середня статистика українця – 4,3 набрані пункти, 1,6 підбирань, 0,8 передач і 0,4 перехоплень.

Михайлюк потрапив до асоціації в 2018 році. Дебютний сезон український атакувальний оборонець розпочав за "Лейкерс", але по ходу чемпіонату був обміняний в "Детройт". У складі "Пістонс" провів ще півтора сезони, а потім на рік зупинився в "Оклахомі".

До слова, українська збірна зазнала поразки від Ісландії в овертаймі матчу відбору на Мундіаль.

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НБАБаскетбол