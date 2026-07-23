Звернення до Зеленського призвело до гучного скандалу в Молдові

Мер Кишинева Іон Чебан публічно попросив президента України Володимира Зеленського запобігти водній кризі в центрі Молдови. Однак після цього він одразу потрапив під шквал критики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
На переконання Чебана, саме Зеленський і його команда можуть швидко втрутитися в ситуацію та допомогти Молдові вирішити цю проблему.
"Я офіційно звертаюся до адміністрації в Києві та, зокрема, до президента Володимира Зеленського… Я прошу про безпосередню та особисту участь у вирішенні ситуації з водопостачанням у Молдові. Я впевнений, що українська адміністрація разом із громадянами не допустить, щоб мешканці Молдови залишилися без води", - заявив у зверненні мер Кишинева.
Ба більше, Чебан публічно оголосив, що не довіряє владі своєї країни в цьому питанні. Він вважає, що керівництво Молдови не впорається з його вирішенням.
На публічне звернення мера до Зеленського одразу відреагував міністр з питань довкілля Георге Хаждер.
Глава відомства дорікнув Чебану та порадив йому зайнятися "застарілою інфраструктурою", а також виділяти кошти з бюджету на водопостачання.
"Йому було б краще зайнятися тим, що він зобов’язаний робити, і залишити ці проблеми, які, здебільшого, не стосуються тієї чи іншої країни, бо йдеться про зміну клімату, йдеться про воду, яка менше накопичується у водосховищі", - заявив Хаждер.
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