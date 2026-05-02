У зведеннях Генштабу з'явиться нова категорія втрат Росії

Генштаб з 3 травня додає до щоденної статистики втрат армії РФ новий пункт - наземні роботизовані комплекси.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook .

Що зміниться зі статистики

"Повідомляємо, що з 3 травня у щоденній статистиці втрат противника, яку публікує Генеральний штаб Збройних сил України, додається ще одна позиція втрат російських окупантів - "наземні робототехнічні комплекси"", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Фото: зміни у щоденній статистиці Генштабу (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Скільки вже знищено

Станом на початок доби 2 травня ворог втратив 1 294 наземні роботизовані комплекси.

Загалом з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2026 року бойові втрати армії РФ склали близько 1 332 950 осіб.

Що відбувається на фронті

Тим часом на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Як повідомляло РБК-Україна, окупанти продовжують тиснути на північний периметр міста - їхня мета витіснити українські підрозділи і вийти до Шевченка.

На півдні Покровська ворог також підтягує бронетехніку і танки.