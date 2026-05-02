ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В сводках Генштаба появится новая категория потерь России

16:00 02.05.2026 Сб
2 мин
Что теперь будет учитываться отдельно?
aimg Елена Чупровская
В сводках Генштаба появится новая категория потерь России Фото: Генштаб обновляет учет уничтоженной техники РФ (Getty Images)
Генштаб с 3 мая добавляет в ежедневную статистику потерь армии РФ новый пункт - наземные роботизированные комплексы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Что изменится в статистике

С 3 мая в ежедневных сводках о потерях противника появится отдельная позиция - "наземные робототехнические комплексы" (НРК).

"Сообщаем, что с 3 мая в ежедневной статистике потерь противника, которую публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, добавляется еще одна позиция потерь российских оккупантов - "наземные робототехнические комплексы"", - говорится в сообщении Генштаба.

В сводках Генштаба появится новая категория потерь РоссииФото: изменения в ежедневной статистике Генштаба (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сколько уже уничтожено

По состоянию на начало суток 2 мая враг потерял 1 294 наземных роботизированных комплекса.

Всего с 24 февраля 2022 года по 2 мая 2026 года боевые потери армии РФ составили около 1 332 950 человек.

Что происходит на фронте

Тем временем на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Как сообщало РБК-Украина, оккупанты продолжают давить на северный периметр города - их цель вытеснить украинские подразделения и выйти к Шевченко.

На юге Покровска враг также подтягивает бронетехнику и танки.

Также мы писали о том, что Россия вербует иностранцев из более чем 130 стран, обещая им тыловую работу, а отправляет на штурмы.

Выживает далеко не каждый - фиксируют гибель более пяти тысяч таких бойцов с начала полномасштабного вторжения.

Больше по теме:
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Аналитика
