В сводках Генштаба появится новая категория потерь России

Генштаб с 3 мая добавляет в ежедневную статистику потерь армии РФ новый пункт - наземные роботизированные комплексы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook .

Что изменится в статистике

С 3 мая в ежедневных сводках о потерях противника появится отдельная позиция - "наземные робототехнические комплексы" (НРК).

"Сообщаем, что с 3 мая в ежедневной статистике потерь противника, которую публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, добавляется еще одна позиция потерь российских оккупантов - "наземные робототехнические комплексы"", - говорится в сообщении Генштаба.

Сколько уже уничтожено

По состоянию на начало суток 2 мая враг потерял 1 294 наземных роботизированных комплекса.

Всего с 24 февраля 2022 года по 2 мая 2026 года боевые потери армии РФ составили около 1 332 950 человек.

Что происходит на фронте

Тем временем на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Как сообщало РБК-Украина, оккупанты продолжают давить на северный периметр города - их цель вытеснить украинские подразделения и выйти к Шевченко.

На юге Покровска враг также подтягивает бронетехнику и танки.