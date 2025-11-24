Зведення з фронту 23 листопада: Сили оборони зупинили понад 170 боїв

За даними штабу, до вечора 23 листопада зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Російські підрозділи активно використовують авіацію і дрони: завдано 39 ударів з повітря, скинуто 102 керовані авіабомби, застосовано 3777 дронів-камікадзе.

Крім того, за добу зафіксовано 3696 обстрілів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах.

Північ і Слобожанщина

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив вісім атак, використав дві керовані авіабомби та провів понад сотню обстрілів.

На Південно-Слобожанській ділянці українські воїни зупинили штурми в районах Вовчанська та Синельникового, де три атаки вже відбито, а одне зіткнення триває.

На Куп'янському напрямку захисники відбили три спроби просування противника біля Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Східні напрямки

На Лиманському напрямку вдалося зупинити шість ворожих атак у районах Новоєгорівки, Середнього, Зарічного та в бік Нового Миру.

На Слов'янському напрямку українські підрозділи відбили сім штурмів, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався наступати в районах Тимчасового Яру та Травневого.

Донецький напрямок

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак, усі вони завершилися безуспішно для противника.

На Покровській ділянці ворог здійснив 55 спроб штурму в районах Володимирівки, Родинського, Никанорівки, Покровська та інших населених пунктів.

Сили оборони ліквідували 42 загарбників, поранили 31, знищили 25 дронів, три авто, два танки, чотири пункти управління БПЛА та 13 укриттів.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 20 атак у районах Зеленого Гаю, Соснівки, Олексіївки та інших населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку відбито 16 штурмів, на Оріхівському - шість.

На Придніпровському напрямку окупанти провели дві атаки в напрямку Антонівського мосту, але обидві завершилися безрезультатно.