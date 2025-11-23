Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві, - CBS Nеws

За словами чиновників, яких цитує ЗМІ, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю.

Він може відбутися наступного тижня в рамках зусиль Дональда Трампа щодо мирного плану, який мать схвалити до Дня подяки - 27 листопада.

Сам президент США назвав термін гнучким і заявив журналістам у суботу, що план "не був його остаточною" пропозицією.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, на даний момент немає чітких планів щодо візиту Зеленського, враховуючи активну дипломатію, а також немає запланованих переговорів з Росією чи в Росії.

Іншим можливим результатом переговорів у Женеві називають те, що міністр армії США Ден Дрісколл може поїхати до Росії або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці. Проте, поки що нічого не заплановано, пише CBS News з посиланням на чиновників, знайомих із ходом переговорів.