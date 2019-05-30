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Четыре футболиста "Челси" поспорят за звание лучшего в финале ЛЕ

Новости » Спорт    30.05.2019 - 08:09
Четыре футболиста "Челси" поспорят за звание лучшего в финале ЛЕ
Фото: Оливье Жиру (twitter.com/EuropaLeague)

В число претендентов вошли Эмерсон, Азар, Родригес и Жиру

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам финала в Лиге Европы-2018/19, в котором "Челси" одержал разгромную победу над "Арсеналом" - 4:1. Об этом сообщается на сайте организации.

В число претендентов вошли четыре футболиста "синих": защитник Эмерсон Палмиери дос Сантос, полузащитники Эден Азар и Педро Родригес, а также нападающий Оливье Жиру.

На счету Эмерсона результативная передача и точность пасов составляет 87%. Азар оформил дубль и отметился голевым пасом. По голу в активе Педро и Жиру (также результативный пас).

Напомним, "Арсенал" решил не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна из соображений безопасности.

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