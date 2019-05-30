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Чотири футболісти "Челсі" посперечаються за звання кращого в фіналі ЛЄ

Новини » Спорт    30.05.2019 - 08:09
Чотири футболісти "Челсі" посперечаються за звання кращого в фіналі ЛЄ
Фото: Олів'є Жиру (twitter.com/EuropaLeague)

У число претендентів увійшли Емерсон, Азар, Родрігес і Жиру

УЄФА назвав імена гравців, які претендують на звання кращого футболіста за підсумками фіналу в Лізі Європи-2018/19, в якому "Челсі" здобув розгромну перемогу над "Арсеналом" - 4:1. Про це повідомляється на сайті організації.

У число претендентів увійшли чотири футболісти "синіх": захисник Емерсон Палм'єрі дос Сантос, півзахисники Еден Азар і Педро Родрігес, а також нападник Олів'є Жиру.

На рахунку Емерсона результативна передача і точність пасів складає 87%. Азар оформив дубль і відзначився гольовим пасом. По голу в активі Педро і Жиру (також результативний пас).

Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна з міркувань безпеки.

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