Связь от 190 гривен: какие мобильные тарифы предлагают пенсионерам в Украине
Украинские мобильные операторы предусмотрели бюджетные пакеты для людей постарше и пенсионеров. Цены на подобные тарифы стартуют от 190 гривен в месяц.
РБК-Украина рассказывает, какие конкретно условия тарифов предлагают пенсионерам "Киевстар", Vodafone и lifecell.
Главное:
- "Киевстар": Тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес для людей от 60 лет и лиц с инвалидностью (включает Домашний интернет).
- lifecell: Пакет "Забота" за 190 грн/4 недели для украинцев от 55 лет. Вы можете подключить онлайн через Bank ID.
- Vodafone: Акция "Уважение" (тариф Flexx Go) за 200 грн/мес для лиц от 55 лет. Действует при переходе к оператору с сохранением старого номера.
Что предлагает "Киевстар"
Для абонентов в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью компания разработала специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Его ежемесячная стоимость составляет 220 гривен.
В пакет услуг входит:
- безлимит на звонки внутри сети;
- 100 минут на другие мобильные и городские номера по Украине;
- 10 ГБ мобильного интернета;
- 100 SMS-сообщений.
Кроме того, абоненты бесплатно получают доступ к услуге "Домашний интернет" и могут выбрать одну из "Суперсил" (например, доступ к медицинскому сервису Helsi или Киевстар ТВ).
Чтобы подключить тариф, необходимо обратиться в фирменный магазин оператора с паспортом и пенсионным удостоверением.
Тариф от lifecell
Этот оператор предлагает акционный тариф "Забота", которым могут воспользоваться все украинцы в возрасте от 55 лет. Его цена составляет 190 гривен за 4 недели использования.
Что получает абонент:
- безлимитные звонки в сети lifecell;
- 1000 минут на номера других украинских операторов;
- 20 ГБ мобильного интернета;
- безлимитный доступ к популярным приложениям и соцсетям (Viber, YouTube, Facebook, TikTok и т.д.).
Активировать тариф можно как в отделениях оператора, показав пенсионное удостоверение, так и самостоятельно онлайн - пройдя быструю идентификацию через систему Bank ID.
Условия от Vodafone
Компания Vodafone также идет навстречу клиентам постарше, предлагая выгодные условия подключения и специальные предложения, например акция "Уважение". Это специальное предложение для украинцев в возрасте от 55 лет.
Она позволяет перейти к оператору с сохранением своего номера и подключить тариф Flexx Go по цене 200 гривен в месяц.
Как подключить тариф по акции:
- Подать заявку на перенос номера на официальном сайте или в фирменном магазине Vodafone.
- Получить SMS с подтверждением заявки.
- Посетить магазин Vodafone, чтобы бесплатно забрать новую SIM-карту и подписать контракт.
После успешного перенесения номера тариф активируется автоматически.