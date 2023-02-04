Зв'язка "Орландо" шокувала оборону "Міннесоти" класним аллей-упом: момент дня в НБА

Плеймейкер "Меджик" Ентоні опинився в центрі уваги під завісу першої чверті. Разом із одноклубником він вибіг у швидку контратаку зі своєї половини. Дует "Орландо" продемонстрував чудову зіграність – Саггс класно накинув м'яч на кільце, а партнер ефектно замкнув "парашут" партнера.

Ці та інші комбінації "Меджик" дозволили відсвяткувати впевнену перемогу на виїзді (127:120). Турнірне становище команд, однак, змінилося не надто. "Міннесота" йде на 7-й сходинці Західної конференції НБА, а "Орландо" – за межами плей-офф на Сході.

Сам Ентоні провів на паркеті 26,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 20 очок, зробив 8 підбирань і віддав 6 передач. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Міннесоти" Д'Aнджело Расселл (29 пунктів).

Хто такий Коул Ентоні

Уродженець Орегона, на студентському рівні виступав за "Тар Хілз" із Північної Кароліни. Обраний "Орландо" під 15-м номером на драфті НБА-2020.

У листопаді того ж року підписав контракт із "Меджик". У складі команди проводить третій сезон на рівні асоціації. Зі збірною США U-18 виграв чемпіонат ФІБА Америк у 2018 році.

Батько плеймейкера – Грег Антоні – виступав за "Нікс", "Ванкувер", "Сіетл", "Портленд", "Чикаго" та "Мілуокі", а після завершення став телеекспертом. Вітчим Ентоні – Реймонд Магвайр – американський бізнесмен і політик.