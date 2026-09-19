Зустрічі із Зеленським немає у графіку Трампа на Генасамблеї ООН, - ЗМІ

Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН 21-22 вересня у Нью-Йорку.

Про це заявив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За графіком, який озвучив журналістам Волц, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня. Увечері він візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

У вівторок, 22 вересня, президент США виступить із промовою на Генасамблеї ООН. Після цього він проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Також Трамп зустрінеться з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки (GCC) та проведе прийом для лідерів, які беруть участь у Генасамблеї ООН.

За словами Волца, у Нью-Йорку Трамп також проведе зустріч із виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня президент США повернеться до Білого дому.

Водночас у переліку двосторонніх зустрічей немає президента України.

Двоє українських високопосадовців сказали "Суспільному", що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена.