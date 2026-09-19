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Зустрічі із Зеленським немає у графіку Трампа на Генасамблеї ООН, - ЗМІ

09:40 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Зустрічі із Зеленським немає у графіку Трампа на Генасамблеї ООН, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН 21-22 вересня у Нью-Йорку.

Про це заявив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За графіком, який озвучив журналістам Волц, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня. Увечері він візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

У вівторок, 22 вересня, президент США виступить із промовою на Генасамблеї ООН. Після цього він проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті.

Також Трамп зустрінеться з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки (GCC) та проведе прийом для лідерів, які беруть участь у Генасамблеї ООН.

За словами Волца, у Нью-Йорку Трамп також проведе зустріч із виконувачкою обов'язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня президент США повернеться до Білого дому.

Водночас у переліку двосторонніх зустрічей немає президента України.

Двоє українських високопосадовців сказали "Суспільному", що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість енергетичного та морського перемир'я під час потенційної зустрічі в Нью-Йорку 21-23 вересня.

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