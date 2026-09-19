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Встречи с Зеленским нет в графике Трампа на Генассамблее ООН, - СМИ

09:40 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Встречи с Зеленским нет в графике Трампа на Генассамблее ООН, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президента Украины Владимира Зеленского пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН 21-22 сентября в Нью-Йорке.

Об этом заявил журналистам постоянный представитель США при ООН Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По графику, который озвучил журналистам Уолц, Трамп прибудет в Нью-Йорк днем в понедельник, 21 сентября. Вечером он примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower.

Во вторник, 22 сентября, президент США выступит с речью на Генассамблее ООН. После этого он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Также Трамп встретится с руководителями стран Совета по сотрудничеству арабских государств Залива (GCC) и проведет прием для лидеров, участвующих в Генассамблее ООН.

По словам Волца, в Нью-Йорке Трамп также проведет встречу с исполняющим обязанности президентки Венесуэлы Делси Родригес.

Вечером 22 сентября президент США вернется в Белый дом.

В то же время в перечне двусторонних встреч нет президента Украины.

Двое украинских чиновников сказали "Суспільному", что по состоянию на 19 сентября двусторонняя встреча Трампа и Зеленского не подтверждена.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность энергетического и морского перемирия во время потенциальной встречи в Нью-Йорке 21-23 сентября.

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