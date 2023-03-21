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На зустрічі у Брюсселі йшлося про початок переговорів щодо членства України в ЄС, - Стефанішина

Фото: віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На зустрічі європейських урядовців, яка відбулася у Брюсселі, міністри ЄС виразили готовність сприяти прогресу України у виконанні рекомендацій Єврокомісії, щоб розпочати переговори щодо членства в ЄС уже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час спілкування із журналістами.

"Ми обговорили реалізацію семи кроків (рекомендацій Єврокомісії - ред.) напередодні весняної оцінки, яка є для нас дуже важливою. Я привезу з собою в Київ цей позитивний дух, коли всі готові обговорювати, що необхідно для прискорення процесу переговорів щодо входження України до ЄС. Водночас ми погодились продовжувати інтеграцію України в Єдиний ринок ЄС уже у процесі її входження, що дуже важливо для українського бізнесу та економіки", - сказала Стефанішина.

Також вона подякувала Шведському головуванню за можливість неформальної зустрічі з міністрами в межах Ради ЄС із загальних справ. Стефанішина також зауважила, що такі зустрічі перетворюються на добру традицію: таке спілкування відбулося за Чеського головування в ЄС, і готовність до такої зустрічі підтвердили представники Іспанії, яка далі головуватиме у ЄС.

"Ми проговорили процес реалізації політичних критеріїв, що пов'язані з подальшим рухом України до Європейського Союзу, отримали деякі коментарі та рекомендації, взяли "завдання додому", - додала віцепрем'єр-міністр.

Стефанішина виразила сподівання, що навесні Європейська комісія підтвердить проміжний прогрес.

"Найбільш важливим результатом сьогоднішнього засідання для мене є те, що ми говорили, як розпочати переговори щодо членства. Сподіваюся, що ми прокладемо шлях до цього рішення вже цього року", - наголосила вона.

Віцепрем'єр-міністр також подякувала європейським урядовцям за солідарність з Україною в боротьбі проти російської агресії, зокрема за постачання боєприпасів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна виконала майже 80% зобов'язань згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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