На встрече в Брюсселе речь шла о начале переговоров по членству Украины в ЕС, - Стефанишина

"Мы обсудили реализацию семи шагов (рекомендаций Еврокомиссии - ред.) накануне весенней оценки, которая для нас очень важна. Я привезу с собой в Киев этот положительный дух, когда все готовы обсуждать, что необходимо для ускорения процесса переговоров по вступлению Украины в ЕС. В то же время мы согласились продолжать интеграцию Украины в Единый рынок ЕС уже в процессе ее вхождения, что очень важно для украинского бизнеса и экономики", - сказала Стефанишина.

Также она поблагодарила Шведское председательство за возможность неформальной встречи с министрами в рамках Совета ЕС по общим делам. Стефанишина также отметила, что такие встречи превращаются в добрую традицию: такое общение произошло при Чешском председательстве в ЕС, и готовность к такой встрече подтвердили представители Испании, которая будет дальше председательствовать в ЕС.

"Мы проговорили процесс реализации политических критериев, связанных с дальнейшим движением Украины в Европейский Союз, получили некоторые комментарии и рекомендации, взяли "задания на дом", - добавила вице-премьер-министр.

Стефанишина выразила надежду, что весной Европейская комиссия подтвердит промежуточный прогресс.

"Самым важным результатом сегодняшнего заседания для меня является то, что мы говорили, как начать переговоры по членству. Надеюсь, что мы проложим путь к этому решению уже в этом году", - подчеркнула она.

Вице-премьер-министр также поблагодарила европейских чиновников за солидарность с Украиной в борьбе против российской агрессии, в том числе за поставки боеприпасов.