Зустріч Зеленського з Трампом може відновити переговори щодо миру, - FT

За даними радників Володимира Зеленського та співрозмовників в адміністрації США, ця зустріч є найкращою можливістю від початку другого терміну Дональда Трампа для відновлення активної оборонної підтримки.

У Києві зростає впевненість у тому, що американський лідер став більш прихильно ставитися до української позиції та дипломатичних ініціатив.

Видання пише, що головне завдання української делегації під час зустрічі - переконати американського лідера, що подальша допомога Україні безпосередньо відповідає національним інтересам США.

Одним з ключових аргументів української сторони під час діалогу є стратегічна вигода США: підтримка українського опору зміцнює позиції Вашингтона на міжнародній арені.

Ще одним аргументом є асоціація з успіхом - зокрема, апелювання до прагнення американського президента бути пов'язаним із перемогою та вирішенням глобальних криз.

"Якщо Зеленський не буде ускладнювати ситуацію й нічого не ускладнюватиме, все пройде добре", - зазначило джерело, обізнане з перебігом підготовки до переговорів.