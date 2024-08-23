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Зустріч Зеленського з прем'єром Індії матиме конкретні результати, - Єрмак

П'ятниця 23 серпня 2024 12:00
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Зустріч Зеленського з прем'єром Індії матиме конкретні результати, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Сьогоднішня зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді матиме конкретні результати.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

"Я дуже сподіваюся на те, що після довгого періоду, коли у нас не було візитів прем’єрів Індії та наших лідерів до цієї країни, це історичний момент, і ми маємо багато питань для співпраці. Думаю, що зустріч прем’єра Моді з президентом Зеленським буде дуже корисною і матиме конкретні результати", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента також підкреслив, що важливо, щоб відносини України та Індії активно розвивалися. Але водночас має бути чітка позиція щодо агресії РФ проти нашої країни та шляху до справедливого миру на основі Формули миру.

Візит Моді

Сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з візитом. Це перший в історії візит глави уряду Індії до України. Тобто Моді вперше приїхав до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Києві індійський прем'єр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. До цієї поїздки Моді побував у Польщі.

Що відомо про Нарендру Моді, який очолює уряд Індії вже 10 років, - у матеріалі РБК-Україна.

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