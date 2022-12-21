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Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фото

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Среда 21 декабря 2022 23:19
Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фото Владимир Зеленский и Джо Байден (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский показал новые фото с исторической встречи с Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря, и поблагодарил американского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу президента Украины в Telegram .

"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем достичь весомых результатов", - говорится в подписи к фотографиям.

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Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фотоВстреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фотоВстреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фото

Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фотоВстреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фотоВстреча Зеленского и Байдена в Белом доме: появились новые фото

Встреча президентов Украины и США (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В то же время лидер США опубликовал совместное фото с украинским президентом.

"Америка приветствует вас, господин Президент", - написал Байден в Twitter.

Напомним, что 21 декабря в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она была запланирована в рамках первой заграничной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны.

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