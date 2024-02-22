Зустріч Зеленського з фракцією "СН" та прогноз Буданова про контрнаступ: новини за 21 лютого

Зеленський вперше за 2 роки зустрівся із фракцією "Слуга народу". Арахамія розкрив подробиці

Український президент Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення провів зустріч із фракцією "Слуга народу", розповів лідер фракції Давид Арахамія.

За його словами, під час зустрічі президент та члени фракції обговорили "найголовніше для перемоги".

ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Буданов назвав умову

Збройні сили України зможуть розпочати новий контрнаступ у 2025 році, розповів начальник ГУР Кирило Буданов.

Він уточнив, що це можливо, якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили та водночас відновлюючи свої власні.

У Кабміні визначились із розміром індексації пенсій: на скільки виростуть виплати з 1 березня

Індексацію пенсій у 2024 році планується провести з коефіцієнтом 1,079. Мінімальний розмір підвищення складе 100 гривень, максимальний - 1 577 гривень.

Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського союзу схвалили черговий пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет включає близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

Росія стягнула на захоплені території 470 тисяч військових, - ГУР

Російська Федерація стягнула на сухопутну частину України близько 470 тисяч військовослужбовців, розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, РФ також посилила напередодні "виборів" прикриття державного кордону на території Бєлгородської, Курської та Брянської областей.

Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не повинні це затягувати

Український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на тлі польських протестів.

Він запропонував прем'єру Польщі Дональду Туску та президенту Анджею Дуді зустрітися на кордоні Польщі з Україною.

Іран передав Росії сотні балістичних ракет із дальністю до 700 км, - Reuters

Іран нібито надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет, повідомило Reuters.

Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.

Законопроект про мобілізацію розглянуть у Раді не раніше березня, - джерело

Законопроект про мобілізацію розглядатимуть у Верховній раді у другому читанні не раніше березня. Причина - велика кількість поправок, розповіло джерело РБК-Україна у "Слузі народу".