Зустріч Трампа з виборцями у Пенсільванії закінчилася, коли глядачі почали непритомніти
Зустріч кандидата у президенти США Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету у передмісті Філадельфії передчасно завершилася та перетворилася на імпровізовану танцювальну вечірку. Перед цим кілька глядачів знепритомніли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Приблизно через 40 хвилин після початку Трамп перервав свою розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.
"Це трохи складне питання", - сказав Трамп, спостерігаючи за розвитком подій у виставковому центрі Greater Philadelphia Expo Center.
Незабаром після того, як одного з прихильників вивели з арени, Трамп відновив свою промову — але ще одна людина знепритомніла.
"Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, знаєте, зараз ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири чи п'ять фунтів", - сказав Трамп.
Після того, як друга людина покинула захід, Трамп, мабуть, вирішив, що не хоче продовжувати сесію питань та відповідей, — натомість запропонував грати музику для присутніх. Потім Трамп танцював на сцені, поки звучали такі пісні, як "YMCA", "Hallelujah" та "Nothing Compares 2 U", і глядачі поступово залишали арену.
Нагадаємо, Трамп мав провести повторний мітинг у місті Батлер, штат Пенсільванія, де в липні на його життя було скоєно замах. Штаб Трампа позиціонував захід як "данину поваги до американського духу".
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