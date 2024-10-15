ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зустріч Трампа з виборцями у Пенсільванії закінчилася, коли глядачі почали непритомніти

Вівторок 15 жовтня 2024 05:15
UA EN RU
Зустріч Трампа з виборцями у Пенсільванії закінчилася, коли глядачі почали непритомніти Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Зустріч кандидата у президенти США Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету у передмісті Філадельфії передчасно завершилася та перетворилася на імпровізовану танцювальну вечірку. Перед цим кілька глядачів знепритомніли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Приблизно через 40 хвилин після початку Трамп перервав свою розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.

"Це трохи складне питання", - сказав Трамп, спостерігаючи за розвитком подій у виставковому центрі Greater Philadelphia Expo Center.

Незабаром після того, як одного з прихильників вивели з арени, Трамп відновив свою промову — але ще одна людина знепритомніла.

"Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, знаєте, зараз ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири чи п'ять фунтів", - сказав Трамп.

Після того, як друга людина покинула захід, Трамп, мабуть, вирішив, що не хоче продовжувати сесію питань та відповідей, — натомість запропонував грати музику для присутніх. Потім Трамп танцював на сцені, поки звучали такі пісні, як "YMCA", "Hallelujah" та "Nothing Compares 2 U", і глядачі поступово залишали арену.

Нагадаємо, Трамп мав провести повторний мітинг у місті Батлер, штат Пенсільванія, де в липні на його життя було скоєно замах. Штаб Трампа позиціонував захід як "данину поваги до американського духу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в США Дональд Трамп
NEWS
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
DAILY
"Дружба" з розрахунку. Що чекає на відносини України та Угорщини і кого боїться Орбан
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дружба" з розрахунку. Що чекає на відносини України та Угорщини і кого боїться Орбан