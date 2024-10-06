Трамп вирішив повторити мітинг на місці першого замаху на нього в Пенсільванії

Кандидат у президенти США Дональд Трамп планує в суботу (у США наразі триває субота) провести повторний мітинг у місті Батлер, штат Пенсільванія, де в липні на його життя було скоєно замах. Штаб Трампа позиціонує захід як "данину поваги до американського духу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

"Я, напевно, почну зі слів: "Як я вже говорив..." — пожартував Трамп, відсилаючи до раптового завершення липневого мітингу у Батлері після того, як там пролунали постріли, і охорона вивела його зі сцени.

Передвиборчий штаб Трампа прогнозує, що на заході будуть присутні десятки тисяч людей. Повідомляється, що місцеві готелі та мотелі вже переповнені. Деякі учасники мітингу прибули на місце ще у п'ятницю.

"Президент Трамп з нетерпінням чекає на повернення в Батлер, штат Пенсільванія, щоб вшанувати пам'ять жертв того трагічного дня. Готовність жителів Пенсільванії приєднатися до президента Трампа у його поверненні до Батлера уособлює силу і стійкість американського народу", — заявила представник передвиборчої кампанії кандидата Керолайн Лівітт.

Літак Трампа пролетів над місцем проведення заходу перед його прибуттям, викликавши оплески його прихильників внизу.