Встреча Трампа с избирателями в Пенсильвании закончилась, когда зрители начали терять сознание

Встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа с избирателями в душном здании муниципалитета в пригороде Филадельфии преждевременно завершилась и превратилась в импровизированную танцевальную вечеринку. Перед этим несколько зрителей потеряли сознание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Примерно через 40 минут после начала Трамп прервал свою беседу с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм, чтобы вызвать врача.

"Это немного сложный вопрос", — сказал Трамп, наблюдая за развитием событий в выставочном центре Greater Philadelphia Expo Center.

Вскоре после того, как одного из сторонников вывели с арены, Трамп возобновил свою речь — но тут же еще один человек потерял сознание.

"Лично мне это нравится. Мы теряем вес, знаете, сейчас вы теряете вес. Мы могли бы сделать это, сбросить четыре или пять фунтов", - сказал Трамп.

После того, как второй человек покинул мероприятие, Трамп, по-видимому, решил, что не хочет продолжать сессию вопросов и ответов, — вместо этого предложил играть музыку для собравшихся. Затем Трамп танцевал на сцене, пока звучали такие песни, как "YMCA", "Hallelujah" и "Nothing Compares 2 U", и зрители постепенно покидали арену.