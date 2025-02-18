Зустріч Трампа та Путіна у Саудівській Аравії може відбутися наступного тижня, - Bloomberg

В Ер-Ріяді переговори пройшли без участі представників Києва, а Європа стикається з труднощами у відповіді на швидкість подій.

Переговори відбувалися після дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним минулого тижня, під час якого змінилися ключові позиції США щодо конфлікту. Зустріч може пройти в Саудівській Аравії вже наступного тижня, а делегації двох країн можуть узгодити її проведення вже сьогодні.

Ця зустріч є способом "виявити, чи серйозні росіяни і чи знаходяться вони на одній хвилі" з США щодо завершення війни в Україні, за словами прес-секретаря Державного департаменту Тамі Брюс, яка інформувала журналістів, що супроводжують Рубіо.

Зустрічі проходять у контексті зростаючого напруження між США та Росією, і питання участі Києва в майбутніх мирних угодах залишаються одним із найголовніших викликів у пошуках вирішення конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не визнаватиме будь-яких угод без своєї участі, що ставить додаткові питання до стабільності переговорного процесу.