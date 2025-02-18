Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде заради мирної угоди

Україна виступає за встановлення миру, засноване на наданні Києву гарантій безпеки. При цьому територіальна цілісність України не обговорюється.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Анкарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

"Як країна ми хочемо миру, ми прагнемо того, щоб війна завершилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на наданні певних гарантій безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки були надані з боку Сполучених Штатів, Європейського союзу і всієї Європи, включно з Туреччиною", - сказав він.

При цьому президент підкреслив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо територіальної цілісності країни.

Глава держави зазначив, що "не може діяти всупереч Конституції України". "Ми ніколи, ніколи не визнаємо наші території, тимчасово окуповані Росією, частиною Росії. Вони є частиною України", - наголосив український лідер.

При цьому Зеленський зазначив, що в Києві "воліли б повернути окуповані Росією українські території дипломатичним шляхом". "Тому що ми не хочемо втрачати наших людей, люди - це найбільше багатство", - пояснив президент.

Звертаючись "до всіх посередницьких сторін, росіян, американців і європейців", Зеленський наголосив, що Україна "хоче розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом, без кровопролиття, але ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю і суверенітетом".

Зустріч з Ердоганом

Зеленський повідомив, що ці питання обговорюватимуть під час його переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави зазначив, що раніше він уже проводив "орієнтовані на результат" переговори з Ердоганом. Він нагадав про посередницькі зусилля Анкари.

Акцентувавши на допомозі Туреччини в обміні полоненими, Зеленський вказав, що питання "повернення українців додому" і "продовольчої безпеки" мають важливе значення для України.

"Завдяки зусиллям Туреччини ми змогли створити продовольчий коридор, але через дії Росії робота цього коридору була порушена, і люди по всьому світу, особливо ті, хто потребує цього продовольства, не змогли його отримати", - сказав Зеленський.

Український лідер висловив подяку всім країнам, які роблять внесок у забезпечення продовольчої безпеки. Зазначивши, що до країн Африки та Сирії відправляють тонни продовольства, Зеленський наголосив на важливості здійснення продовольчих поставок з України.