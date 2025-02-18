Встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии может состояться на следующей неделе, - Bloomberg

Переговоры должностных лиц США и России в Саудовской Аравии завершились, они проходили для обсуждения завершения войны в Украине. Встреча Трампа и Путина может состояться уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В Эр-Рияде переговоры прошли без участия представителей Киева, а Европа сталкивается с трудностями в ответе на скорость событий.
Переговоры происходили после звонка президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе, во время которого изменились ключевые позиции США по конфликту. Встреча может пройти в Саудовской Аравии уже на следующей неделе, а делегации двух стран могут согласовать ее проведение уже сегодня.
Эта встреча является способом "выявить, серьезны ли россияне и находятся ли они на одной волне" с США по завершению войны в Украине, по словам пресс-секретаря Государственного департамента Тами Брюс, которая информировала журналистов, сопровождающих Рубио.
Встречи проходят в контексте растущего напряжения между США и Россией, и вопрос участия Киева в будущих мирных соглашениях остаются одним из главных вызовов в поисках решения конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не будет признавать каких-либо соглашений без своего участия, что ставит дополнительные вопросы к стабильности переговорного процесса.
Напомним, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта, которое предусматривает предоставление гарантий безопасности для Киева. В то же время вопрос территориальной целостности страны не подлежит обсуждению.
По словам президента Украины, страна стремится к миру и желает, чтобы война завершилась, но важно, чтобы окончание конфликта было обеспечено предоставлением гарантий безопасности.
Он отметил, что Украина хочет получить эти гарантии от Соединенных Штатов, Европейского Союза и всей Европы, включая Турцию. В то же время президент подчеркнул, что Украина никогда не согласится на компромисс относительно своей территориальной целостности.
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