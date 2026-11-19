"Ми вважаємо, що діалог важливий, мир ніколи не досягався відмовою від переговорів", - сказав американський президент.

"Думаю, що Путін, і я сподіваюся, що й інша сторона, хотіли б бачити завершення війни в Україні. Думаю, що відбуваються певні зміни", - додав Трамп.

Він запропонував обговорити Україну на тристоронньому саміті. "Звісно, обговоримо Україну", - сказав Трамп.

Путін у вступному слові на зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном також згадав про війну. "Наші країни мають багато спільних інтересів в урегулюванні регіональних конфліктів, включно, очевидно, з "конфліктом" в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, тристороння зустріч у Китаї розпочалася 19 листопада.

Перед цим Трамп окремо говорив із Путіним близько 40 хвилин, а зі Сі Цзіньпіном - близько години.

Також ми писали, що Трамп хоче повернути собі дипломатичну ініціативу.

Після поразки республіканців на виборах 3 листопада демократи в січні мають перебрати контроль над обома палатами Конгресу, тому часу на результати у зовнішній політиці в президента небагато.

Як повідомляло РБК-Україна, від саміту не чекають великих угод. У Білому домі попередили, що підписання конкретних договорів не планують, а єдина реальна домовленість стосуватиметься заборони штучного інтелекту в управлінні ядерною зброєю.