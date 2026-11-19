"Мы считаем, что диалог важен, мир никогда не достигался отказом от переговоров", - сказал американский президент.

"Думаю, что Путин, и я надеюсь, что и другая сторона, хотели бы видеть завершение войны в Украине. Думаю, что происходят определенные изменения", - добавил Трамп.

Он предложил обсудить Украину на трехстороннем саммите. "Конечно, обсудим Украину", - сказал Трамп.

Путин во вступительном слове на встрече с Трампом и Си Цзиньпином также упомянул о войне. "У наших стран много общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, включая, очевидно, "конфликт" в Украине", - заявил он.

Напомним, трехсторонняя встреча в Китае началась 19 ноября.

Перед этим Трамп отдельно говорил с Путиным около 40 минут, а с Си Цзиньпином - около часа.

Также мы писали, что Трамп хочет вернуть себе дипломатическую инициативу.

После поражения республиканцев на выборах 3 ноября демократы в январе должны взять контроль над обеими палатами Конгресса, поэтому времени на результаты во внешней политике у президента немного.

Как сообщало РБК-Украина, от саммита не ждут больших соглашений. В Белом доме предупредили, что подписание конкретных договоров не планируется, а единственная реальная договоренность будет касаться запрета искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.