Президент США Дональд Трамп прагне закріпити дипломатичні успіхи після поразки республіканців на проміжних виборах. Зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним дають йому шанс продемонструвати зовнішньополітичні результати до переходу Конгресу під контроль демократів.

На думку виконавчого директора Інституту досліджень національної політики на Тайвані Хун-жень Вана, головна мета Трампа на зустрічі - відновити дипломатичну ініціативу після програшу його партії на виборах 3 листопада.

У січні демократи мають перебрати контроль над обома палатами Конгресу. Тому в президента залишається обмежений час, щоб показати вагомі результати в зовнішній політиці без ризику блокування його ініціатив.

"Потенційна зустріч із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним дозволила б йому постати в ролі ключової фігури у вирішенні одних із найсерйозніших безпекових викликів у світі. Утім, я б не розглядав це лише як спробу відновити підтримку всередині країни", - зазначив експерт в коментарі РБК-Україна.

Який ще інтерес має Трамп

За оцінкою Вана, ширша стратегічна мета американського президента - зменшити витрати на одночасне протистояння з Китаєм, Росією та Іраном.

Контроль над ядерними озброєннями став основою для залучення Москви й Пекіна до діалогу після завершення дії договору СНО-3 у лютому.

Обговорення війни в Ірані та можливі кулуарні розмови щодо України також можуть дати Білому дому можливість швидше досягти дипломатичних результатів.

Які ризики для союзників США

Водночас Ван застерігає: стабілізація відносин Вашингтона й Пекіна не обов'язково означатиме посилення безпеки американських союзників.

Хоча діалог здатний зменшити ризик прямого військового зіткнення, Китай може продовжувати тиск на Тайвань у "сірій зоні" навіть під час переговорів із Трампом з інших питань.