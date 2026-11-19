Прибуття до Китаю: різний прийом для Трампа та Путіна

Трамп та Путін прибули до Китаю на 33-ю неформальну зустріч лідерів АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво), яка проходить 18-19 листопада.

Сі Цзіньпін особисто зустрів Трампа біля трапа літака у міжнародному аеропорту "Шеньчжень-Баоань", де лідери двох країн обнялися. Це стало жестом у відповідь: у вересні, коли Сі Цзіньпін приїжджав з офіційним візитом до Вашингтона, Трамп також зустрів його особисто під проліт бомбардувальників та з 30-метровою червоною доріжкою.

Натомість Путіна, який прибув у Шеньчжень раніше, зустрічали не на такому високому рівні. В аеропорту його приймав найближчий соратник Сі Цзіньпіна - голова канцелярії ЦК Компартії Китаю Цай Ці, а вітали російського диктатора червоною доріжкою та почесною вартою.

Пізніше ввечері 18 листопада лідери трьох країн зібралися на урочистому прийомі від імені Сі Цзіньпіна, де зустрілися та потиснули руки. Однак стояти на спільному фото поруч із лідерами Китаю та США Путіну не дозволили.

Сі Цзіньпін кілька разів жестом показав йому пройти повз нього та його дружину. У підсумку дружина Сі Цзіньпіна опинилася між главою КНР та Путіним, тоді як Трамп стояв з іншого боку від лідера Китаю.

Поговорити з Трампом за урочистим обідом Путіну не вдалося. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков нарікав, що на банкеті вони сиділи за різними столами, проте висловив сподівання, що лідери знайдуть час для розмови наступного дня.

Втім, ще перед прибуттям Трампа до Китаю, російському диктатору та Сі Цзіньпіну вдалося провести двосторонню зустріч. Путін виступив на форумі та провів двосторонні переговори з главою Китаю у Шеньчжені, які тривали понад дві години. Обидва лідери заявили про єдність та говорили про формування "багатополярного світу".

Про війну РФ проти України (яку в Пекіні називають "українською кризою") Сі публічно не висловився. Втім, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін розповів Сі про врегулювання війни в Україні та контакти з посланцями президента США Віткоффом і Кушнером у Москві.

Тристороння зустріч 19 листопада: час, місце і теми

Тристоронні переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна пройдуть у державній резиденції голови КНР. РосЗМІ анонсували початок на 14:30 за місцевим часом (08:30 за київським). Втім, графік дещо змістився.

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що на переговори відведуть не більше як годину. Однак Ушаков уточнив, що тривалість зустрічі визначатимуть самі лідери.

Спочатку в адміністрації Дональда Трампа заявляли, що ключовою темою тристоронньої зустрічі стане контроль над ядерними озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї.

Помічниця прессекретаря Білого дому Олівія Вейлс зазначала, що переговори розглядають лише як "відправну точку" для подальшого діалогу між трьома найбільшими ядерними державами світу. При цьому жодних угод чи скорочення ядерних арсеналів не очікують.

Серед інших можливих тем називали війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало саміт "новаторським" і заявило, що лідери проведуть поглиблений обмін думками щодо "забезпечення миру та стратегічної стабільності".

За даними Financial Times, лідери трьох держав насправді не затвердили перелік питань, тому саміт може пройти без заздалегідь узгодженого порядку денного.

Bloomberg зазначає, що такий неформальний формат є нетиповим для глави КНР, який любить сувору регламентацію, а Трамп на тлі внутрішньополітичних проблем (зокрема поразки республіканців на виборах у США) може використати зустріч для зміцнення образу сильного світового лідера.

Як написало FT, через небажання Пекіна відігравати помітну дипломатичну роль у війнах в Україні та на Близькому Сході, лідери можуть уникнути змістовного обговорення цих тем у тристоронньому форматі.

Хоча, як писала газета The Wall Street Journal, Путін хоче використати зустріч для обговорення завершення війни в Україні.

Двосторонні зустрічі та тема України

Спочатку в Білому домі заявили, що російське вторгнення в Україну на тристоронній зустрічі не порушуватимуть. Однак перед відльотом до Азії 16 листопада Трамп сказав, що планує обговорити війну Росії проти України.

"Також поговоримо про... мою улюблену тему. Україна. Україна і Росія втрачають 25 тисяч солдатів щомісяця. Тож ми поговоримо і про це", - сказав президент США.

Кремль анонсував, що на двосторонній зустрічі з Трампом Путін обговорить війну в Україні. Сам Трамп заявляв про готовність поговорити з Путіним, якщо буде така можливість.

Згодом американський чиновник у коментарі CNN заявив, що Трамп проведе зустріч із Путіним у Китаї віч-на-віч.

Зрештою, зустріч американського та російського лідерів відбулася. Розмова тривала близько 40 хвилин. Увійшовши до невеликої зали для переговорів, Трамп, вказуючи на Путіна, сказав: "Хто це? Це мій друг".

"У нас протягом багатьох років склалися відмінні відносини, ми давно знайомі, і я думаю, що з цього може вийти багато чудового або, принаймні, започаткувати щось хороше", - сказав Трамп після рукостискання з Путіним.

За версією Кремля, основною темою зустрічі була війна в Україні, а "Путін вийшов із зустрічі у чудовому настрої".

Після цього Трамп відправився на двосторонню зустріч з лідером Китаю, яка тривала близько години, під час якої він також назвав Сі "своїм другом" анонсував, що планує обговорити припинення війни в Україні на тристоронній зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном.

Американський президент заявив, що Китай нібито також хоче завершення війни в Україні.

Очікування Києва, зустріч "коаліції охочих"

Паралельно в Німеччині проходить важлива зустріч "коаліції охочих", а також заплановані двосторонні переговори України з партнерами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер будуть присутні на зустрічах у Берліні.

За словами президента, Україна розраховує отримати від американських представників інформацію про переговори Трампа з Путіним та Сі Цзіньпіном.

В інтерв’ю NBC News напередодні саміту він сказав, що Трамп і Сі Цзіньпін могли б змусити Путіна завершити війну в Україні за одну зустріч, якби США та Китай застосували спільний економічний тиск на Росію.

Як наголосив глава МЗС Андрій Сибіга, також Україна очікує, що під час зустрічі президента США та лідер Китаю використають свій вплив, аби домогтись від очільника Кремля припинення війни.

З європейськими лідерами Україна планує обговорити подальші кроки у переговорах із Росією. Зеленський наголосив, що питання України мають вирішуватися лише за участю України, а питання Європи - за участю Європи.

Примітно, що напередодні саміту, в ніч на 16 та 17 листопада, а також в ніч на 19-те Сили оборони України завдали ударів по Кримському мосту, внаслідок чого щонайменше обвалилася одна арка, автомобільний проліт під нею та було пошкоджено залізничну частину.

Як писало The Times із посиланням на українського офіцера, атаку запланували як символічний жест, щоб продемонструвати слабкість Путіна перед Сі Цзіньпіном і Трампом.

Побоювання Європи або "ризик "Ялти 2.0"

Західні медіа пишуть, що у європейських столицях із тривогою стежать за самітом у Шеньчжені. Дипломати не очікують гучних проривів від офіційної частини, але побоюються кулуарних домовленостей за зачиненими дверима.

Як зазначило CNN, зустріч за одним столом із лідерами США та Китаю повертає диктатора РФ з ізоляції у центр світової дипломатії.

Також в Європі стурбовані, що Трамп може прийняти російське трактування ситуації на фронті й схилятиме Україну та ЄС до невигідних поступок. На додаток, стратегічні інтереси Сі Цзіньпіна не допускають поразки Росії, додають ЗМІ.

Занепокоєння посилили дизельна угода Трампа з Путіним, перебої в роботі Starshield в Україні, а також закриті переговорні місії Віткоффа та Кушнера.

За даними Axios, союзники Вашингтона остерігаються враження про поділ світу на сфери впливу та називають такий сценарій "Ялтою 2.0", згадуючи конференцію 1945 року, яка вплинула на післявоєнний устрій Європи.