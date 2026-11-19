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(Обновлено 10:05). Почему саммит проходит именно в Шэньчжэне

Китай выбрал Шэньчжэнь для саммита АТЭС, чтобы продемонстрировать технологические амбиции страны. Бывшее рыболовное поселение превратилось в китайскую "Кремниевую долину" со штаб-квартирами Huawei, BYD и Tencent, пишут Reuters и Bloomberg.

Место трехсторонней встречи - вилла Кайлинь - также имеет особое значение для Си Цзиньпина. Здесь проходил реабилитацию его отец, а сам китайский лидер в свое время более десяти лет жил в Шэньчжэне.

На общем фото лидеры АТЭС позировали в красно-синих шелковых шарфах из Ханчжоу. Это дипломатическая традиция с 1993 года, когда Билл Клинтон подарил участникам саммита кожаные куртки. С тех пор хозяева выбирают символические аксессуары, отражающие их культуру.

Прибытие в Китай: разный прием для Трампа и Путина

Трамп и Путин прибыли в Китай на 33-ю неформальную встречу лидеров АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), которая проходит 18-19 ноября.

Си Цзиньпин лично встретил Трампа у трапа самолета в международном аэропорту Шэньчжэнь-Баоань, где лидеры двух стран обнялись. Это стало ответным жестом: в сентябре, когда Си Цзиньпин приезжал с официальным визитом в Вашингтон, Трамп также встретил его лично под пролет бомбардировщиков и с 30-метровой красной дорожкой.

Путина, прибывшего в Шэньчжэнь ранее, встречали не на столь высоком уровне. В аэропорту его принимал ближайший соратник Си Цзиньпина - глава канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци, а приветствовали российского диктатора красной дорожкой и почетным караулом.

Позже вечером 18 ноября лидеры трех стран собрались на торжественном приеме от имени Си Цзиньпина, где встретились и пожали руки. Однако стоять на совместном фото рядом с лидерами Китая и США не позволили Путину.

Си Цзиньпин несколько раз жестом показал ему пройти мимо и его жену. В итоге супруга Си Цзиньпина оказалась между главой КНР и Путиным, тогда как Трамп стоял, с другой стороны, от лидера Китая.

Поговорить с Трампом за торжественным обедом Путину не удалось. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сетовал, что на банкете они сидели за разными столами, однако выразил надежду, что лидеры найдут время для разговора на следующий день.

Впрочем, еще до прибытия Трампа в Китай, российскому диктатору и Си Цзиньпину удалось провести двустороннюю встречу. Путин выступил на форуме и провел двусторонние переговоры с главой Китая в Шэньчжэне, которые длились более двух часов. Оба лидера заявили о единстве и говорили о формировании "многополярного мира".

О войне РФ против Украины (которую в Пекине называют "украинским кризисом") Си публично не высказался. Впрочем, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин рассказал Си об урегулировании войны в Украине и контактах с посланниками президента США Уиткоффом и Кушнером в Москве.

Трехсторонняя встреча 19 ноября: время, место и темы

Трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина пройдут в государственной резиденции главы КНР. РосСМИ анонсировали начало на 14:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Впрочем, график несколько сместился.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на переговоры отведут не более часа. Однако Ушаков уточнил, что продолжительность встречи будут определять сами лидеры.

Первоначально в администрации Дональда Трампа заявляли, что ключевой темой трехсторонней встречи станет контроль над ядерными вооружениями и нераспространение ядерного оружия.

Помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэйлс отмечала, что переговоры рассматривают лишь как "отправную точку" для дальнейшего диалога между тремя крупнейшими ядерными державами мира. При этом никаких соглашений или сокращения ядерных арсеналов не ожидается.

Среди возможных тем называли войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Министерство иностранных дел Китая назвало саммит "новаторским" и заявило, что лидеры проведут углубленный обмен мнениями по "обеспечению мира и стратегической стабильности".

По данным Financial Times, лидеры трех государств на самом деле не утвердили перечень вопросов, поэтому саммит может пройти без предварительно согласованной повестки дня.

Bloomberg отмечает, что такой неформальный формат нетипичен для главы КНР, который любит строгую регламентацию, а Трамп на фоне внутриполитических проблем (в том числе поражения республиканцев на выборах в США) может использовать встречу для укрепления образа сильного мирового лидера.

Как написало FT, по нежеланию Пекина играть заметную дипломатическую роль в войнах в Украине и на Ближнем Востоке, лидеры могут избежать содержательного обсуждения этих тем в трехстороннем формате.

Хотя, как пишет газета The Wall Street Journal, Путин хочет использовать встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

Двусторонние встречи и тема Украины

Сначала в Белом доме заявили, что российское вторжение в Украину на трехсторонней встрече не будет нарушаться. Однако перед отлетом в Азию 16 ноября Трамп сказал, что намерен обсудить войну России против Украины.

"Также поговорим о... моей любимой теме. Украина. Украина и Россия теряют 25 тысяч солдат ежемесячно. Так что мы поговорим и об этом", - сказал президент США.

Кремль анонсировал, что на двусторонней встрече с Трампом Путин обсудит войну в Украине. Сам Трамп заявлял о готовности поговорить с Путиным, если представится такая возможность.

Впоследствии американский чиновник в комментарии CNN заявил, что Трамп проведет встречу с Путиным в Китае с глазу на глаз.

В конце концов встреча американского и российского лидеров состоялась. Разговор длился около 40 минут. Войдя в небольшой зал для переговоров, Трамп, указывая на Путина, сказал: "Кто это? Это мой друг".

"У нас в течение многих лет сложились отличные отношения, мы давно знакомы, и я думаю, что из этого может выйти много замечательного или, по крайней мере, положить начало хорошему", - сказал Трамп после рукопожатия с Путиным.

По версии Кремля, основной темой встречи была война в Украине, а "Путин вышел из встречи в отличном настроении".

После этого Трамп отправился на двустороннюю встречу с лидером Китая, которая длилась около часа, в ходе которой он также назвал Си "своим другом", анонсировал, что планирует обсудить прекращение войны в Украине на трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином.

Американский президент заявил, что Китай якобы тоже хочет завершения войны в Украине.

Ожидание Киева, встреча "коалиции желающих"

Параллельно в Германии проходит важная встреча коалиции желающих, а также запланированы двусторонние переговоры Украины с партнерами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут присутствовать на встречах в Берлине.

По словам президента, Украина рассчитывает получить от американских представителей информацию о переговорах Трампа с Путиным и Си Цзиньпином.

В интервью NBC News накануне саммита он сказал, что Трамп и Си Цзиньпин могли бы заставить Путина завершить войну в Украине за одну встречу, если бы США и Китай применили общее экономическое давление на Россию.

Как отметил глава МИД Андрей Сибига, Украина ожидает, что во время встречи президента США и лидер Китая используют свое влияние, чтобы добиться от главы Кремля прекращения войны.

С европейскими лидерами Украина планирует обсудить дальнейшие шаги по переговорам с Россией. Зеленский подчеркнул, что вопросы Украины должны решаться только с участием Украины, а вопросы Европы - с участием Европы.

Примечательно, что накануне саммита, в ночь на 16 и 17 ноября, а также в ночь на 19-е Силы обороны Украины нанесли удары по Крымскому мосту, в результате чего по меньшей мере обрушилась одна арка, автомобильный пролет под ней и была повреждена железнодорожная часть.

Как писало The Times со ссылкой на украинского офицера, атаку запланировали как символический жест, чтобы продемонстрировать слабость Путина перед Си Цзиньпином и Трампом.

Опасения Европы или "риск "Ялты 2.0"

Западные медиа пишут, что в европейских столицах с тревогой следят за саммитом в Шэньчжэне. Дипломаты не ожидают громких прорывов от официальной части, но опасаются кулуарных договоренностей за закрытыми дверями.

Как отметила CNN, встреча за одним столом с лидерами США и Китая возвращает диктатора РФ по изоляции в центр мировой дипломатии.

Также в Европе обеспокоены, что Трамп может принять российскую трактовку ситуации на фронте и склонить Украину и ЕС к невыгодным уступкам. Вдобавок, стратегические интересы Си Цзиньпина не допускают поражения России, добавляют СМИ.

Беспокойство усилили дизельное соглашение Трампа с Путиным, перебои в работе Starshield в Украине, а также закрытые переговорные миссии Уиткоффа и Кушнера.

По данным Axios, союзники Вашингтона опасаются впечатления о разделе мира на сферы влияния и называют такой сценарий "Ялтой 2.0", вспоминая конференцию 1945 года, повлиявшую на послевоенное устройство Европы.