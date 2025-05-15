Коли Трамп опиниться "в одній кімнаті" з Путіним? У Білому домі відповіли

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Зеленський заявляв, що буде говорити лише з Путіним і чекатиме на нього 15 травня у Туреччині.

Проте Путін проігнорував зустріч з Зеленським і відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив скептицизм щодо результатів переговорів між Росією та Україною. Він зазначив, що лише особиста зустріч президентів США та Росії нібито може зрушити процес із мертвої точки.

Водночас президент США Дональд Трамп вважає, що ніяких зрушень у переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з Путіним.

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