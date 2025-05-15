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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Коли Трамп опиниться "в одній кімнаті" з Путіним? У Білому домі відповіли

Архівне фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться, коли настане відповідний момент. Вона є неминучою.

Про це заявив заступник помічника президента США і старший директор з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Горка наголосив на важливості зупинити кровопролиття в Україні та посадити Путіна за стіл переговорів для укладення остаточної угоди. 

"Угоди залежать від часу. Коли настане час, тоді президент буде в кімнаті з Путіним", - сказав він.

Заступник помічника президента США додав, що такий момент "неминучий". 

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Зеленський заявляв, що буде говорити лише з Путіним і чекатиме на нього 15 травня у Туреччині.

Проте Путін проігнорував зустріч з Зеленським і відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив скептицизм щодо результатів переговорів між Росією та Україною. Він зазначив, що лише особиста зустріч президентів США та Росії нібито може зрушити процес із мертвої точки.

Водночас президент США Дональд Трамп вважає, що ніяких зрушень у переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з Путіним.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні