Когда Трамп окажется "в одной комнате" с Путиным? В Белом доме ответили

Переговоры в Стамбуле

Напомним, президент Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с Россией, как предлагал диктатор Путин. Зеленский заявлял, что будет говорить только с Путиным и будет ждать его 15 мая в Турции.

Однако Путин проигнорировал встречу с Зеленским и отправил в Стамбул кремлевских чиновников низкого уровня.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил скептицизм относительно результатов переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что только личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что никаких сдвигов в переговорах по Украине не будет, пока он не встретится с Путиным.

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