Зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна справді обговорювали, - Рубіо

У Самарканді журналісти запитали його про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови Китаю Сі Цзіньпіна, на якій могли б обговорити припинення війни в Україні.

"Про таку зустріч були розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгоджено, але президент висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася", - відповів Рубіо.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що глава Кремля запропонував наступного місяця зустрітися з Трампом і Сі, щоб обговорити припинення війни в Україні.

За даними газети, Трамп на зустріч не погодився. Чи відбудеться такий саміт, поки незрозуміло.

Що Рубіо сказав про війну

Держсекретар також додав, що США не бачать "нічого хорошого в цій війні".

"Ми бачимо в ній багато негативних наслідків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення конфлікту… на іншу країну через невдалий диверсійний напад або через те, що безпілотники, уражені засобами радіоелектронної боротьби, заходять на територію сусідньої країни", - пояснив Рубіо.