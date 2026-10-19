Встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина действительно обсуждали, - Рубио

В Самарканде журналисты спросили его о возможной встрече президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, на которой могли бы обсудить прекращение войны в Украине.

"О такой встрече были разговоры. Я не знаю, окончательно ли она уже согласована, но президент высказался четко. Он хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась", - ответил Рубио.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что глава Кремля предложил в следующем месяце встретиться с Трампом и Си, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

По данным газеты, Трамп на встречу не согласился. Состоится ли такой саммит, пока неясно.

Что Рубио сказал о войне

Госсекретарь также добавил, что США не видят "ничего хорошего в этой войне".

"Мы видим в ней много негативных последствий, в том числе вполне реальный риск эскалации и распространения конфликта… на другую страну из-за неудачного диверсионного нападения или из-за того, что беспилотники, пораженные средствами радиоэлектронной борьбы, заходят на территорию соседней страны", - пояснил Рубио.