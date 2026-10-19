RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина действительно обсуждали, - Рубио

12:03 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)

В США признали разговоры о саммите Трампа, Путина и Си Цзиньпина и назвали риски войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио, которые приводит агентство Reuters.

В Самарканде журналисты спросили его о возможной встрече президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, на которой могли бы обсудить прекращение войны в Украине.

"О такой встрече были разговоры. Я не знаю, окончательно ли она уже согласована, но президент высказался четко. Он хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась", - ответил Рубио.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что глава Кремля предложил в следующем месяце встретиться с Трампом и Си, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

По данным газеты, Трамп на встречу не согласился. Состоится ли такой саммит, пока неясно.

Что Рубио сказал о войне

Госсекретарь также добавил, что США не видят "ничего хорошего в этой войне".

"Мы видим в ней много негативных последствий, в том числе вполне реальный риск эскалации и распространения конфликта… на другую страну из-за неудачного диверсионного нападения или из-за того, что беспилотники, пораженные средствами радиоэлектронной борьбы, заходят на территорию соседней страны", - пояснил Рубио.

Напомним, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с США и Китаем, чтобы договориться о завершении войны.

Президента Украины Владимира Зеленского на встречу звать не планируют.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиСи ЦзиньпинДональд Трамп