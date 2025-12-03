Зустрічі Трампа і Путіна не буде? Що вирішили на переговорах у Кремлі

Візит американських представників до Москви

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 2 грудня прибули до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

Перед поїздкою вони зустрічалися у Флориді з українською делегацією і держсекретарем Марко Рубіо, де, за даними ЗМІ, ключовим питанням став територіальний аспект можливого врегулювання війни.

Переговори в Кремлі тривали близько п'яти годин. Це вже шостий візит Віткоффа до Росії за рік. У "Внуково" його зустрів спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв.

Попередні контакти і контекст

Попередній візит Віткоффа відбувся 6 серпня, коли Трамп попередив про наслідки, якщо Москва не припинить війну до 8 серпня.

Після того візиту Трамп і Путін провели зустріч на Алясці, що породило очікування подальших дипломатичних кроків.

Підсумки нинішніх переговорів

За словами російських представників, обговорення охопило кілька варіантів плану щодо України. Зазначалося, що сторони детально розібрали ключові питання, однак єдиного рішення не знайшли.

У Кремлі підкреслили, що зустріч Трампа і Путіна поки що не розглядається, що свідчить про відсутність прогресу в переговорах.

За словами Ушакова, Путін передав Трампу "дружній привіт" і низку "політичних сигналів", але не уточнив їхнього змісту.

"Ми домовилися, що на рівні представників, помічників та інших представників ми продовжимо контакти з американцями, зокрема з цими людьми, які були в Кремлі. Що стосується можливої зустрічі на президентському рівні, то це буде залежати від того, якого прогресу ми зуміємо досягти на тому шляху, яким будемо наполегливо і наполегливо працювати на лінії помічників, представників тощо", - зазначив Ушаков.