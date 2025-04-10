Встреча США и РФ в Стамбуле: будут ли говорить об Украине и что уже известно

В Стамбуле (Турция) стартовали новые переговоры между представителями США и РФ по работе дипмиссий. Встреча проходит в закрытом формате.

Что известно об этой встрече и есть ли среди тем Украина - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Встреча США и РФ стартовала в Стамбуле в 10:00 по киевскому времени.

Переговоры продлятся несколько часов и будут короче, чем предыдущие (27 февраля).

Делегацию РФ возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев.

Американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Обсуждается улучшение дипломатических отношений и функционирования посольств.

Вопрос войны в Украине не входит в повестку дня.

Встреча будет закрытой.

РФ стремится восстановить прямое авиасообщение с США. Посол Дарчиев анонсировал этот вопрос как один из главных в консультациях.

Что известно о новой встрече РФ и США

О начале американо-российских переговоров сообщили прокремлевские СМИ в 10:00 по киевскому времени. Роспропаганда утверждает, что консультации "продлятся несколько часов", но будут короче, чем предыдущая встреча делегаций РФ и США по этому вопросу, которая прошла 27 февраля также в Стамбуле и длилась более шести часов.

Состав участников остался тем же, как было и при той предыдущей консультации. Делегацию от России возглавляет посол в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Тема переговоров - улучшение дипломатических отношений и работы дипломатических представительств в обеих странах.

Украину и российское вторжение обсуждать на этих переговорах не будут, заявляли накануне обе стороны.

Чем закончились первые переговоры между сторонами о работе дипмиссий

Напомним, что результаты встречи 27 февраля в Стамбуле публично не были обнародованы. Переговоры также велись в закрытом формате. Однако США тогда заявили, что были "намечены шаги по нормализации работы дипломатических представительств двух стран".

Отметим, Кремль в переговорах с Вашингтоном всячески пытается добиться ослабления или отмены санкций. Поэтому примечательно, что российский МИД сообщил, что предложил американской стороне восстановить прямое авиасообщение между двумя странами.

Так, на днях новый российский посол в США Александр Дарчиев заявлял, что РФ поставит перед США на консультациях в Стамбуле "в практической плоскости" вопрос о восстановлении прямого авиасообщения.

Отметим, что прямые рейсы между США и Россией, как и многие страны с РФ, остановили после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в феврале 2022 года.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя вопрос восстановления авиасообщения заявлял, что "не понимает, кто будет летать, если россияне находятся под санкциями".

Добавим, что параллельно США ведут переговорный трек с россиянами и Украиной по урегулированию российско-украинской войны. У Трампа это называют "челночной дипломатией".

В рамках этих переговоров Штатам удалось договориться о частичном 30-дневном прекращении огня в Украине. Однако Москва в привычной манере нивелирует правилами и продолжает нарушать договоренности, атакуя мирные украинские города, в частности объекты энергетики.