Зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні, її очолить Венс

Що передувало

Вчора, 8 серпня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі онлайн з радниками з питань національної безпеки від країн-партнерів.

За словами Єрмака, на онлайн-зустрічі були присутні радники з нацбезпеки від США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та НАТО.

Пізніше видання Axios написало, що у вихідні радники мають зустрітися в Британії. Але точної дати не було озвучено.

Як відомо, ще 7 серпня спеціальний представник президента США Стів Віткофф провів довгу розмову з безпековими радниками України та НАТО, однак вони не встигли все пропрацювати.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зазначив, що переговори радників вже пройшли. За його словами, в Україні та на Заході усвідомлюють, що зараз із Росією можна досягти щонайменше перемир'я. Але для цього необхідний тиск на Москву.