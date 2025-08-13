Зустріч Путіна та Трампа на Алясці: що відомо на зараз і чому не буде Зеленського

Головне на цю мить:

Зустріч відбудеться на військовій базі Елмендорф - Річардсон в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

Місце вибрали з міркувань безпеки та через ордер МКС на арешт Путіна.

Саміт запропонував провести Трампу російський диктатор.

Основна тема - війна в Україні, можливість припинення вогню та питання територій.

Київ категорично відкидає територіальні поступки.

Трамп планує онлайн-розмови з Зеленським та європейськими лідерами до й після зустрічі з Путіним.

Європа побоюється домовленостей, що можуть зашкодити Україні та безпеці континенту.

Де та коли зустрінуться Трамп і Путін

Зустріч між лідерами запланована на цю п'ятницю, 15 серпня. Обидві адміністрації, як Трампа, так і Кремль вирішили обрати Аляску як місце проведення саміту.

Прийматиме зустріч Анкоридж - це найбільше місто Аляски. Як писало CNN із посиланням на джерела, Трамп і Путін зустрінуться в місті на американській військовій базі Елмендорф - Річардсон, адже саме вона, мовляв, відповідатиме вимогам безпеки.

За словами людей, ознайомлених з підготовкою до саміту, було мало місць, які б підходили для такої зустрічі, особливо враховуючи ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році (відповідно, на території США йому не загрожує арешт).

З огляду на цей факт, Росія виступала проти зустрічі в Європі, навіть у таких містах, як Відень чи Женева, де лідери США та Росії зустрічалися ще з часів Холодної війни.

Хоча сам Путін називав Об'єднані Арабські Емірати "цілком підходящим" місцем, але проти цього виступали в Білому домі, адже це була б тривала подорож для Трампа, який там уже був лише в травні.

Зрештою, за словами джерел, серед варіантів лишилися лише Угорщина та США. Те, що Путін погодився приїхати на Аляску, здивувало американських чиновників та сподобалось їм, пише CNN.

Час зустрічі поки не оголошений. Відомо лише, що Трамп вилетить на Аляску в п'ятницю вранці за східним часом США і після більш ніж семигодинного перельоту приземлиться в Анкориджі.

Що стосується логістики, то попри віддалене розташування, Аляска знаходиться у безпосередній близькості до РФ, що забезпечує російській делегації коротший переліт, ніж до материкових штатів США. Для американської делегації подорож також не потребує тривалого часу.

Серед іншого вибір місця проведення зустрічі має символічний підтекст. Аляска - колишня російська територія, продана Сполученим Штатам у XIX столітті.

Водночас, як повідомило The New York Times з посиланням на свої джерела, секретна служба США вже орендувала нерухомість в Анкориджі для підготовки заходу.

Буде обмін територіями? Що обговорять Трамп і Путін

Напередодні зустрічі Путіна та Трампа відбулися консультації між високопосадовими представниками США та Росії. Зокрема минулого тижня Москву відвідував американський спецпосланець Стів Віткофф, яким російський диктатор передав пропозицію щодо зустрічі з президентом США.

Фактично, таким чином Путін уникнув жорстких санкцій США, запропонувавши зустріч із Трампом. Адже перед цим глава Білого дому виставляв Росії ультиматум, за яким вона до 8 серпня мала піти на мирну угоду, інакше на неї чекали б вторинні санкції. Але замість їх запровадження Трамп погодився провести 15 серпня переговори в Алясці.

Фото: літак Трампа вилетить на Аляску в п'ятницю вранці (Getty Images)

Головною темою зустрічі стане війна в Україні. Трамп неодноразово висловлював ідею завершити конфлікт через пошук компромісу, включно з можливістю територіальних обмінів.

Такі заяви викликали різке несприйняття з боку Києва, де наголошують: будь-які домовленості без участі України та без повного відновлення її територіальної цілісності є неприйнятними.

Очікується, що мова піде про можливість припинення вогню в Україні та параметри потенційної мирної угоди, хоча у Білому домі не прогнозують швидкого прогресу. Там схарактеризували майбутню зустріч як "вправу на слухання" для американського президента.

"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати й отримати, знову ж таки, чіткіше й краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні. Я думаю, це вправа на слухання для президента", - сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Держсекретар США Марко Рубіо своєю чергою відкинув ідею, що цією зустріччю Трамп іде на поступки Путіну. Мовляв, американський президент прагне цієї зустрічі, щоб "оцінити ситуацію", оскільки телефонні розмови з диктатором не принесли результатів.

Україна каже про неможливість територіальних поступок

У відповідь на повідомлення західних медіа про те, що Путін представив адміністрації Трампа план припинення вогню в обмін на територіальні поступки з боку Києва, Зеленський та в МЗС України наголосили, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, й відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

За однією з версій, російський диктатор хоче, аби Україна передала РФ всю свою східну частину Донбасу, а також Крим. Натомість окупанти буцімто припинять свій наступ у Херсонській та Запорізькій областях.

Своєю чергою Трамп висловлював невдоволення аргументами України про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідно буде вносити зміни до Конституції.

За його словами, що потенційна домовленість означатиме "дещо погане для обох сторін". Таким чином, він прямо заявив про територіальні поступки з обох сторін.

"Це дуже складно. Але ми збираємося щось повернути, ми збираємося щось обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін", - пізніше сказав Трамп.

Президент Зеленський, який не був запрошений до переговорів на Алясці, напередодні заявив, що РФ готується до наступу на трьох напрямках в Україні - Запорізькому, Покровському та Новопавлівському.

Він зазначив, що в Москві таким чином хочуть "до 15 серпня сформувати певне інформаційне тло, особливо в американському медійному просторі, що Росія просувається вперед, а Україна втрачає території".

При цьому Зеленський відкинув можливість повного виведення українських військ із Донбасу. Оскільки, якщо Україна піде на це, РФ за кілька років атакує Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, упевнений він. Тому "будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки", підкреслив президент.

Зеленського на саміті не буде, але Трамп буде зідзвонюватися з лідерами Європи

Білим домом анонсовано, що Путін і Трамп зустрінуться у форматі тет-а-тет. Хоча, МЗС РФ вже заявили, що їх глава відомства Сергій Лавров також буде присутнім на саміті.

За словами Левітт, під час переговорів президент США хоче зосередитися на питанні війни РФ з Україною, хоча його також цікавлять питання двосторонніх відносин, в тому числі відновлення авіасполучення між США і Росією.

Речниця Білого дому також припустила, що доля українських дітей, викрадених росіянами, не буде серед головних тем, оскільки Трамп хоче, аби це питання було вирішене в ході прямих переговорів між Путіним і президентом України.

Фото: Трамп матиме телефонну розмову із Зеленським до та після зустрічі з Путіним (Getty Images)

За словами Зеленського, йому сказали, що оскільки зустріч з ним і Трампом вже відбулася, то логічно випливає зустріч між Путіним і Трампом, "а потім має відбутися тристороння зустріч - США, Україна і Росія".

І хоча український лідер у саміті на Алясці участі не братиме, але Трамп має провести онлайн-зустріч з ним та європейськими лідерами до та після перемовин з Путіним.

Очікується, що Зеленський разом з канцлером Фрідріхом Мерцем підключиться до відеодзвінка з Берліну. Також крім європейських лідерів до розмов доєднається генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Розмова запланована на 15:00 за Києвом.

Після чого Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс поспілкуються з європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі о 16:00 за Києвом.

Потім о 17:30 за Києвом відбудеться онлайн-зустріч "Коаліції рішучих" - групи країн, які працюють над планами підтримки України в разі припинення вогню.

Крім того, президент США пообіцяв, що зателефонує Зеленському та лідерам в Європі "відразу після зустрічі" з Путіним на Алясці.

У Європі тим часом насторожені від очікувань зустрічі Путіна та Трампа. Так, пів десятка високопоставлених європейських чиновників повідомили Reuters, що вони бачать ризик укладення угоди, яка буде несприятливою для Європи та безпеки України.

Вони заявили, що європейська єдність буде життєво важливою, якщо це станеться. Джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями у США, повідомило, що не можна виключати можливості того, що Трамп прагнутиме укласти угоду безпосередньо з Путіним без участі України чи Європи.

Один високопосадовець зі Східної Європи розповів виданню, що наразі ведеться відповідна робота з американськими партнерами, щоб цього не сталося.