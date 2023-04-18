Зустріч Путіна з міністром оборони Китаю не розширила сферу співпраці їх країн, - ISW

Аналітики зазначають, що офіційні протоколи зустрічі обох сторін не містять жодних згадок про війну Росії в Україні. До того ж, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь підтвердив намір Китаю сприяти мирним переговорам в Україні.
"Раніше ISW оцінювало, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви, і ймовірно, що зустріч Лі та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці", - пишуть аналітики.
Ключові висновки
Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин, схоже, знову завойовує прихильність президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, через неспроможність російських звичайних військових виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі. Ступінь довіри та прихильності Путіна до Пригожина наразі невідомий, але ймовірно, що Путін зупинив зусилля російського МО помститися "Вагнеру", відмовивши їм в підкріпленні та боєприпасах.
Інтерв’ю з двома колишніми бійцями групи "Вагнера" про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами та військовополоненими додатково підкреслює, як бойовики інституціоналізували систематичну жорстокість як частину свого основного способу дії.
Інтерв’ю Gulagu.net із двома колишніми бійцями "Вагнера" дає цінну інформацію про структуру сил приватної військової компанії та оперативні пріоритети.
Московський міський суд засудив російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді за критику Кара-Мурзою Кремля та війни в Україні.
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 16 квітня і пообіцяв зміцнювати військові обміни та співпрацю між Росією та Китаєм. Під час візиту Лі Путін продовжував намагатися представити Росію як рівноправного оборонного партнера Китаю та тихоокеанської військово-морської держави.
Нещодавно створений "Клуб сердитих патріотів" колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Ігоря Гіркіна опублікував свій маніфест, спрямований на захист провоєнних фракцій у Кремлі від можливого "саботажу" та "зради".
Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.
Російські війська досягли нових успіхів у Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
Російські війська продовжували оборонні приготування на півдні України.
Перехід Кремля на електронну розсилку повісток продовжує ускладнювати процедури призову в Росії.
Російська окупаційна влада продовжує обговорювати надання російських паспортів на окупованих територіях України.